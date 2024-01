Visite d'État d'Emmanuel Macron en Inde

Il lui rend la politesse. Narendra Modi, le Premier ministre indien, invité d'honneur pour le défilé militaire du 14 juillet à Paris , accueille Emmanuel Macron pour une visite d'État de deux jours en Inde, ce jeudi 25 janvier. Selon l'Élysée, 'ce déplacement va permettre de consolider et approfondir les relations diplomatiques et économiques franco-indiennes et de resserrer les liens entre les sociétés civiles'.

Pour cette visite, Emmanuel Macron est accompagné par plusieurs ministres : des Armées Sébastien Lecornu, de la Culture Rachida Dati, des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Une quinzaine de chefs d'entreprise, dont les PDG d'EDF, Dassault Aviation, Naval Group et Cap Gemini, font également le déplacement. Le sulfureux Narendra Modi. Plusieurs ONG dénoncent les dérives autoritaires et la répression des minorités religieuses engagées par Narendra Modi. Dans le pays le plus peuplé au monde - 1,417 milliard d’habitants selon l'ONU - la religion hindoue est largement majoritaire. Environ 80% de la populatio





