Conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Élysée

Emmanuel Macron a tenu une vaste conférence de presse dans la salle des fêtes de l'Élysée ce mardi soir. Emmanuel Macron a présenté une série de mesures ce mardi pour donner corps à son concept de "réarmement" et aboutir à une "France plus forte et plus juste". Il a également répondu aux critiques concernant le nouveau gouvernement ou encore ses propos sur Gérard Depardieu.

Emmanuel Macron a présenté une batterie de mesures pour relancer son deuxième quinquennat, lors d'une grande conférence de presse à l'Élysée mardi soir. Expérimentation d'une tenue unique dans une centaine d'écoles,": de nombreuses thématiques ont été abordées. Le chef de l'État a affirmé vouloir "Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir, que nous n’en avons pas fini avec notre histoire de progrès et que nos enfants vivront mieux demain que nous vivons aujourd'hui.", a-t-il indiqué. Si cette expérimentation est concluante, il envisage une généralisation à tous les établissements en 2026."rite républicain d’unité, de fierté et de reconnaissance





franceinter » / 🏆 33. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Plateau de télévision à l'Élysée avec Emmanuel MacronEmmanuel Macron participe à une émission télévisée dans la salle des fêtes de l'Élysée, abordant divers sujets tels que la loi sur l'immigration, la situation internationale, la loi sur la fin de vie, Gérard Depardieu et la coupe de cheveux de Miss France. Aucune annonce majeure n'a été faite, à l'exception d'un texte sur la fin de vie prévu pour février 2024. Le Président souligne l'importance de lutter contre l'immigration clandestine et d'intégrer les étrangers par l'apprentissage de la langue et le travail. Il critique également la caution demandée aux étudiants étrangers.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Gabriel Attal discute avec Emmanuel Macron pour choisir les membres du prochain gouvernementRenouvellement, expérience, parité, diversité locale, équilibres internes à la majorité : c’est à toutes ces exigences que Gabriel Attal tente de répondre dans ses discussions avec Emmanuel Macron afin de choisir les membres du prochain gouvernement.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Gabriel Attal nommé Premier ministre par Emmanuel MacronGabriel Attal, figure de la macronie, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Malgré son jeune âge et les réticences de certains poids lourds de la majorité, Attal a été préféré à d'autres candidats. Il souligne que sa nomination symbolise l'audace et le mouvement.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Mort de Jacques Delors : Macron salue un « homme d’État au destin français »Emmanuel Macron, le 18 décembre 2023.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

DIRECT. Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse mardi soirLa journée de dimanche a été marquée par un nouveau déplacements de Gabriel Attal à Caen et par l'annonce d'une conférence de presse qu'Emmanuel Macron tiendra mardi soir.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Panique à l’Elysée avant le vote de la loi immigrationQuand Emmanuel Macron convoque une réunion de crise avant le vote de la loi immigration ce 19 décembre en début de soirée, son navire prend l’eau. Les macronistes sont confrontés à des choix difficiles.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »