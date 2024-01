Un civil palestinien abattu près de Khan Younès dans la bande de Gaza

Des images montrent un civil palestinien, mains en l’air, abattu près de Khan Younès, dans la bande de Gaza. L’armée israélienne se refuse à commenter une séquence diffusée par la télévision britannique, montrant un homme désarmé abattu, arguant que les images avaient fait l’objet d’un montage. «CheckNews» a eu accès à des images établissant que l’homme avait bien les mains en l’air au moment des tirs mortels.

Elle montre un groupe de civils palestiniens, mains en l’air et drapeau blanc, avancer lentement dans une rue vide du sud Gaza. L’un d’eux, interviewé quelques instants auparavant, est abattu à côté de positions israéliennes. Sans toutefois que l’auteur des coups de feu ne soit visible. Interrogée à propos de cette scène, l’armée israélienne a expliqué avoir retrouvé et authentifié une autre vidéo, montrant dans sa continuité la scène, où ce civil non armé, Ramzi Abu Khaled Sahloul, est abattu. La scène, diffusée ce 23 janvier, remonte à lundi





