Gabriel Attal discute avec Emmanuel Macron pour choisir les membres du prochain gouvernement

La composition des gouvernements est une responsabilité majeure. Si l’on se trompe, il faudra beaucoup de temps pour corriger son erreur »(Stock, 2018). Renouvellement, expérience, parité, diversité locale, équilibres internes à la majorité : c’est à toutes ces exigences que Gabriel Attal tente de répondre dans ses discussions avec Emmanuel Macron afin de choisir les membres du prochain gouvernement.

Pour peaufiner le dispositif, le nouveau premier ministre a déjeuné avec le président de la République, mercredi 10 janvier, après avoir déjà dîné au palais de l’Élysée, la veille. Des instants de complicité et de travail captés en noir et blanc par la photographe officielle de la présidence, Soazig de La Moissonnière, et publiés sur son compte Instagram.En attendant de dévoiler son gouvernement, Gabriel Attal veut se montrer à la tâche, avec des gestes concrets, visibles tout de suite. Son premier déplacement, juste après sa nomination à Matignon mardi 9 janvier, a été pour marquer s





Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais : un déplacement placé sous le signe de la solidaritéGabriel Attal, le nouveau premier ministre, s'est rendu dans le Pas-de-Calais pour son premier déplacement officiel. Il a exprimé sa solidarité envers les sinistrés des inondations et a promis des indemnisations rapides.

Gabriel Attal nommé Premier ministre en FranceEmmanuel Macron a nommé Gabriel Attal pour succéder à Elisabeth Borne à Matignon. Agé de 34 ans, il est le plus jeune Premier ministre de la Ve République.

Champion de la com', jeune et populaire : Attal à Matignon, le pari de MacronGabriel Attal a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre ce mardi après-midi, après une passation de pouvoirs effectuée sur le parvis de l'hôtel Matignon avec Elisabeth Borne.

Gabriel Attal Premier ministre : famille, PMA, figuration au cinéma ... que sait-on de la vie privée du nouveaGabriel Attal vient d'être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, devenant le plus jeune Premier ministre de l'histoire en France. Mais que sait-on vraiment de la vie privée de Gabriel Attal?

Voiture électrique à 100 euros par mois : Emmanuel Macron annonce un lancement au 1er janvierLa Twingo e-Tech de Renault est l'un des modèles disponibles sur la plateforme officielle de l'État, dévoilée jeudi.

La course de petits chevaux a débuté dans le "bloc élitaire" d'Emmanuel MacronL’impossibilité pour Emmanuel Macron d’être candidat à un troisième mandat consécutif a démultiplié les ambitions dans son "bloc élitaire". Certains se tiennent à distance de la vie gouvernementale, comme Édouard Philippe.

