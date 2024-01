The New Look : la rivalité entre Christian Dior et Coco Chanel portée à l'écran

La mode ne cesse d'inspirer petits comme grands écrans. Après le succès international du biopic House of Gucci, Apple TV+ dévoile The New Look, une série qui s’attarde sur la rivalités entre deux couturiers français sous l’Occupation : d’un côté, Coco Chanel, créatrice de mode dont la réputation n’est plus à faire ; et de l’autre, Christian Dior, nouveau venu qui va bouleverser l’univers de la haute couture avec son style New Look.

La rivalité féroce entre Christian Dior et Gabrielle Chanel portée à l'écran dans The New Look Durant les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, le jeune Christian Dior révolutionne la silhouette féminine et se fait un nom sur la scène internationale. Ses vestes “taille de guêpe' et ses jupes amples viennent détrôner les vêtements plus libres et déstructurés de Gabrielle Chanel. De même, les couturiers ne pourraient pas avoir des caractères plus opposés : Dior aime les activités de plein air comme le jardinage, tandis que Chanel fréquente la haute sociét





