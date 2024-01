Le mouvement des agriculteurs prend de l'ampleur en Occitanie, le blocage de l'A64 est l'un des symboles de la contestation. Que traduit-il selon vous ? Il illustre un sentiment de désespérance. La situation sur l'A64 est un révélateur du sentiment partagé par de nombreux agriculteurs, cette impression de déclassement, d'incompréhension de la société, l'idée d'être à la merci d'injonctions contradictoires au niveau européen et au niveau national.

A cela s'ajoute, en particulier dans votre région, les effets dramatiques du réchauffement climatique sur les cultures, les problèmes d'eau, les crises dans la viticulture, les conséquences de la maladie hémorragique épizootique (MHE)... Des contraintes qu'il nous faut prendre en compte pour apporter des solutions concrètes. Des contraintes que vous ne lèverez pas immédiatement. N'est-il pas temps de dire aux agriculteurs que vous ne réglerez pas tous les problèmes tout de suite ? Nous avons cette transparence. Tout ce que l'on peut régler tout de suite, on va le régle





