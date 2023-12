Le New York Times poursuit Microsoft et OpenAI en justice pour violation de propriété intellectuelle

C’est peut-être le procès du siècle qui vient de poindre à l’horizon. Alors que ChatGPT et l’IA générative ont le vent en poupe dans toute l’industrie de la tech, le média historique New York Times a annoncé poursuivre en justice Microsoft et OpenAI pour défendre sa propriété intellectuelle. De quoi se plaint le New York Times ? Le New York Times explique qu’il remplit une mission « vitale pour notre démocratie » depuis plus de 170 ans en menant des enquêtes et des reportages de fond.

Une mission qui demande un investissement important et dont l’IA se servirait sans verser un sou. Le journal reproche à OpenAI et Microsoft de faire un usage illégal de cette masse de travail pour alimenter leurs LLM, et plus précisément que ChatGPT et Bing Chat (Microsoft Copilot désormais) peuvent profiter gratuitement de ce travail massif journalistiqu





