Heidi Klum et d'autres célébrités lors d'événements à Cannes, Los Angeles et New York

Heidi Klum pose pour les photographes à son arrivée à la première du film « Le Pot-au-Feu » au 76e festival international du film, à Cannes, le mercredi 24 mai 2023.

—, le costume de chat étrenné par Jared Leto, le « body positive » de Megan Jayne Crabbe, ou encore les clins d’œil de Paris Jackson,Daniel Kwan, à gauche, et Daniel Scheinert lancent leurs prix du meilleur film pour « Everything Everywhere All at Once » alors qu’ils posent dans la salle de presse des Oscars, le dimanche 12 mars 2023, au Dolby Theatre de Los Angeles. —Paris Jackson arrive aux Fashion Trust Us Awards qui se tiennent aux studios Goya à Hollywood, en Californie, le mardi 21 mars 2023. —Anne Hathaway et Jared Leto lors du Costume Institute Benefit du Metropolitan Museum of Art, célébrant l’ouverture de l’exposition « Karl Lagerfeld : A Line of Beauty », à New York, le 1er mai 2023. —Gros câlin entre les « cats » Jared Leto et Anne Hathaway à la soirée costumée célébrant l’ouverture de l’exposition « Karl Lagerfeld : A Line of Beauty », à New York, le 1er ma





La pêche urbaine séduit les jeunes à ToulouseEn ce milieu d'après-midi d'un dimanche du début du mois de novembre, Axel, 23 ans, est tranquillement installé sous la passerelle des Negreneys, le long du Canal du Midi, en plein cœur de Toulouse. Deux de ses trois cannes à pêche sont dans l'eau. Il attend, patiemment. "J'ai repéré ce coin en me promenant, mais je ne suis pas le seul", nous explique-t-il, heureux de parler de sa passion. La pêche de la truite séduit aussi les plus jeunes Depuis qu'il est arrivé dans la Ville rose, il y a un an, ce jeune actif s'est mis au "street-fishing", autrement dit à la pêche urbaine. "C'est plus simple. J'habite dans le centre, donc ça m'évite de prendre la voiture. Je sors de chez moi et je peux venir une heure ou deux. C'est sympa, je suis au calme. En plus, il y a pas mal d'espèces de poissons." Dans le canal, il trouve ainsi des sandres, des brochets, des perches ou encore des silures. "Une vraie tendance" À l'image d'Axel, la pêche séduit de plus en plus de jeunes

'Ce soir, j’ai plus la nausée qu’autre chose…' : réactions virulentes après le coup de tonnerre à l'AssembléeLes réactions des députés et sénateurs d’Occitanie, après l'adoption de la motion de rejet à l'Assemblée nationale.

10 lieux originaux pour célébrer le réveillon de la Saint-SylvestreLes charmes cachés de la capitale s'invitent dans votre programme de la Saint-Sylvestre pour accueillir 2024 comme il se doit. Découvrez une autre facette de Paris pour une soirée qui restera gravée dans votre mémoire

Témoignages : Radins, sans imagination, déçus... Les cadeaux de Noël sont un problème pour euxSous le sapin, les surprises sont parfois mauvaises et certains sont même abonnés aux cadeaux pourris. D’un autre côté, il y a ceux qui rivalisent d’ingéniosité pour ne pas se ruiner en présents. Et il arrive que les deux soient liés

TEMOIGNAGES. 'Si j’avais trouvé un jeune, je lui aurais tout transmis'... Viticulteurs, ils n'ont pas de repreDu jamais vu dans les annales vigneronnes : en 2023, aucun jeune ne se sera installé sur une exploitation viticole. Témoignage de deux viticulteurs privés de repreneurs, l’un, à Roquefort-des-Corbières, l’autre à La Palme, sur un territoire voué à la désertification.

« Papa, le chauffeur est devenu complètement fou », que s’est-il passé dans un car scolaire du Blayais ?Le trajet de la ligne 4 du car scolaire a été tumultueux ce jeudi 7 décembre : en conflit avec deux enfants, le chauffeur, paniqué, aurait percuté le camion de leur père. Le maire de la commune donne une autre version

