Une juge de New York rend public un document contenant les noms liés à l'affaire Jeffrey Epstein

Une juge de New York a décidé, mi-décembre, de rendre public un document contenant les noms de personnes liées au dossier Jeffrey Epstein. Parmi elles : des proches du milliardaire américain mais aussi des salariés et des victimes.Ils étaient nombreux à piaffer d’impatience derrière leur ordinateur, depuis le mardi 2 janvier.

Sur le réseau X (anciennement Twitter), des internautes guettaient la publication, par le tribunal fédéral de Manhattan, d’une liste de 180 noms environ dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein. Ce magnat de la finance américain, à la tête d’un vaste réseau d’exploitation sexuelle de mineures notamment, s’est suicidé dans sa cellule avant d’être jugé, en 2019. Mais une magistrate de New York, dans l’affaire de diffamation qui a ensuite opposé Virginia Giuffre, une victime, à Ghislaine Maxwell, ex-compagne et complice d’Epstein condamnée à vingt ans de prison, a décidé de rendre public ce document de 50 page





Affaire Jeffrey Epstein : de nouveaux documents rendus publicsDes dizaines de documents judiciaires américains relatifs à l'affaire Jeffrey Epstein ont été rendus publics, suscitant l'intérêt du public. L'affaire Epstein est un scandale politique et sociétal impliquant un homme d'affaires décédé en 2019, accusé de trafic sexuel de mineurs.

