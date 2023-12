Prix du timbre, de l'électricité, permis de conduire, compost... Ce qui change pour votre portefeuille à partir 1er janvier 2024

L'année 2024 apporte son lot de changements qui va impacter votre quotidien et votre budget. Hausse des pensions de retraite, prix du timbre, électricité et des cigarrettes, permis de conduire, rénovation thermique, recyclage des déchets... Découvrez ce qui vous concerne.. Attention, les retraites de base de la Carsat et de la Cnav ne sont versées qu'à terme échu, donc à l'issue de la période concernée.

Ainsi, cette hausse de 5,3% ne sera répercutée queVous avez jusqu'au 31 décembre pour vous acheter un dernier carnet timbres avant que le prix augmente. Au 1er janvier,soit une hausse de 13 centimes! Pour les envois urgents distribués le lendemain, le timbre rouge a disparu en 2023 au profit de. Qu'en est-il du prix des Colissimos ou des lettres recommandées? Mauvaise nouvelle, ça augmente auss





En images : Wildlife photographer, les 25 plus belles photos animalières sélectionnées pour le Prix du PublicJusqu'au 31 janvier 2024, vous pouvez voter pour votre cliché préféré

Russie : Vladimir Poutine se présente à l'élection présidentielle de mars 2024Le chef de l'Etat russe, qu'une révision constitutionnelle de 2020 autorise à être candidat encore en 2024 et 2030, peut théoriquement se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036.

Calendrier JO de Paris 2024 : les grandes dates à retenir des Jeux Olympiques et ParalympiquesÀ l'approche de l'été 2024, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, le plus grand événement jamais organisé en France. Retrouvez ici toutes les dates à retenir avant les Jeux olympiques 2024.

Nominations aux Golden Globes 2024 : Réactions des heureux élusLes heureux élus distingués par la Hollywood Foreign Press Association réagissent à leurs nominations aux Golden Globes 2024. Ryan Gosling fait un touchant clin d'oeil à Ken, protagoniste masculin du film Barbie.

La liste noire des médicaments à éviter en 2024La revue indépendante Prescrire vient de publier sa liste noire des médicaments à éviter en 2024 en raison d'effets indésirables problématiques. Quels sont les médicaments, par spécialité, commercialisés en France, plus dangereux qu'utiles? Est-ce que vos comprimés vous soignent ou vous mettent en danger? Certains médicaments, y compris très courants pour de petits maux, sont à éviter, car des alternatives plus efficaces et moins risquées peuvent être proposées.

Le projet de loi de financements de la Sécurité Sociale pour 2024 adopté en lecture définitiveLe projet de loi de financements de la Sécurité Sociale (PLLFSS) pour 2024 a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale. Après une longue navette parlementaire, des amendements proposés par le Sénat ont été rejetés et Elisabeth Borne a utilisé le 49-3 pour faire passer le texte sans vote. Voici les principales mesures du texte définitif.

