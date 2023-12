La liste noire des médicaments à éviter en 2024

La revue indépendante Prescrire vient de publier sa liste noire des médicaments à éviter en 2024 en raison d'effets indésirables problématiques. Si une majorité de ces traitements figuraient déjà sur la liste publiée fin 2022, trois nouveaux médicaments ont fait leur entrée et trois autres en sont sortis.

Quels sont les médicaments, par spécialité, commercialisés en France, plus dangereux qu'utiles? Est-ce que vos comprimés vous soignent ou vous mettent en danger? On le sait, tous les médicaments ont une balance bénéfice/risque et peuvent provoquer des effets indésirables. Mais certains médicaments, y compris très courants pour de petits maux, comme le Vogalib ou le Smecta, sont à éviter, car des alternatives plus efficaces et moins risquées peuvent être proposées. Et les informations sur ces traitements évoluent vite! Prescrire publie une liste de médicaments qui sont, selon leurs recherches, à éviter pour mieux soigner





