Nominations aux Golden Globes 2024 : Réactions des heureux élus

Depuis hier, ils sont sur un petit nuage. Après une coupe de champagne et quelques SMS réjouis à leurs proches, les heureux élus distingués par la Hollywood Foreign Press Association ont réagi, dans la presse ou sur leurs réseaux sociaux, à leurs nominations aux Golden Globes 2024.

Le prix du plus beau discours revient à Ryan Gosling, qui a profité de l'occasion pour faire un touchant clin d'oeil à Ken, croustillant protagoniste masculin du très féminin Barbie, porté par Margot Robbie et réalisé par Greta Gerwig. « C'est un honneur de voir son travail récompensé, mais pour Ken, c'est même la première fois qu'il est reconnu pour quoi que ce soit ! Alors, que cela arrive pour avoir soutenu Barbie, il n'y a pas de plus grand honneur. Grâce aux Golden Globes, Ken, dont le métier n'est certainement pas de surfer, fait face à une énorme vague d'émotions depuis qu'il a appris la nouvell





XV de France : les Bleus connaissent leurs adversaires pour la tournée de novembre 2024Les All Blacks seront, notamment, au programme des hommes de Fabien Galthié dans un an.

Adoption définitive du projet de loi de financements de la Sécurité Sociale pour 2024Le projet de loi de financements de la Sécurité Sociale (PLLFSS) pour 2024 a été adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive. Après une longue navette parlementaire, des amendements proposés par le Sénat ont été rejetés et Elisabeth Borne a utilisé le 49-3 pour faire passer le texte sans vote. La loi a été définitivement adoptée après le rejet de la motion de censure déposée par la France Insoumise. Voici les principales mesures du texte définitif.

Le projet de loi de financements de la Sécurité Sociale pour 2024 adopté en lecture définitiveLe projet de loi de financements de la Sécurité Sociale (PLLFSS) pour 2024 a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale. Après une longue navette parlementaire, des amendements proposés par le Sénat ont été rejetés et Elisabeth Borne a utilisé le 49-3 pour faire passer le texte sans vote. Voici les principales mesures du texte définitif.

Les chasseurs pourront se fournir en munitions chez les buralistes à partir de 2024À partir du 1er janvier 2024, les chasseurs pourront acheter des munitions directement chez leur buraliste, selon une annonce officieuse du chef du service central des armes et explosifs auprès du ministère de l’Intérieur. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux munitions pour les chasseurs en zone rurale.

Valérie Pécresse annonce une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), a annoncé une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024, avec la création d'un passe Paris 2024 qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France. Les montants de la tarification seront presque doublés par rapport à la tarification habituelle.

6 tendances bien-être qui devraient nous faire énormément de bien en 2024Bain sonore, bio-hacking, intelligence artificielle… Les tendances bien-être n'ont pas fini de nous étonner !

