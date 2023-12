Les nouveautés Netflix en janvier

Rendez-vous incontournable des amateurs du streaming, le catalogue des nouveautés Netflix est désormais attendu chaque mois. En janvier, le programme est une fois de plus alléchant. On commence par faire le plein de comédies : romantique, ensoleillée ou franchement déjantée, pourvu qu'elles nous fassent passer un bon moment.

Avec en prime, un film enneigé pressenti pour les Oscars 2024, une nouvelle série imaginée par le showrunner de Narcos, une histoire d'amour entre Joséphine Japy et le chouchou du cinéma français François Civil… Voici la crème des sorties Netflix dont on ne manquera pas de visionner une fois le mois de janvier arrivé. Le Cercle des neiges (4 janvier) C'est l'une des histoires vraies les plus incroyables de la dernière moitié du XXe siècle. En 1972, un avion uruguayen vole vers le Chili, où il emmène une équipe de rugby, avant qu'il ne s'écrase en plein cœur des Andes. Les passagers vont devoir faire front ensemble pour espérer survivre aux conditions extrêmes et rentrer chez eu





