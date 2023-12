Promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier

Artistes, scientifiques, grands patrons, anciens ministres... La traditionnelle promotion du 1er janvier de la Légion d’honneur distingue cette année 352 personnes, selon le décret de nominations exceptionnellement publié dans le Journal officiel dimanche 31 décembre - ce dernier ne paraissant pas le lundi.

Créée par Napoléon en 1802, la plus haute distinction nationale française est remise aussi bien à des civils qu’à des militaires, récompensés pour leur «engagement au service de l’intérêt général». Le milliardaire Bernard Arnault, président de LVMH, est fait grand’croix de la Légion d’honneur, la plus haute distinction de l’ordre, tout comme l’hématologue et membre de l’Académie des Sciences Dominique Meyer. Les Nobel de physique Pierre Agostini et Anne L’Huillier, récompensés pour leurs travaux sur les lasers et les électrons, sont promus commandeurs. » LIRE AUSSI - Comment avoir la légion d'honneur? Des héros de l’attentat d’Arras décorés La chanteuse Liane Foly et l’animateur Thierry Ardisson font, eux aussi, partie de cette promotion du 1er janvie





