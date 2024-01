Les évolutions du permis de conduire en France

Age requis abaissé, durcissement des règles d'obtention et de renouvellement, permis numérique... Voilà cinq évolutions qui vont concerner le permis de conduire dans les prochains mois. Le permis dès 17 ans Dès ce 1er janvier 2024, l'âge requis pour passer le permis va être abaissé de 18 ans à 17 ans. La première ministre Elisabeth Borne avait annoncé cette mesure au mois de juin, soulignant qu'elle serait "un vrai plus", notamment pour les jeunes en apprentissage.

"À partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans", avait-elle alors déclaré. Lien interne vers l'article n°11289930 La requalification en homicide et blessures "routiers" Deviendront homicide routier "tous les homicides involontaires par conducteur d’un véhicule à moteur terrestre avec ou sans circonstances aggravantes", selon Matignon. L’homicide routier restera puni jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amend





