Le Kunyasa : une pratique sexuelle au Rwanda

« C’est comme l’eau de la rivière », « Si l’homme trouve cette eau, c’est un grand bonheur » relate le documentaire qui explore la question de la sexualité du Rwanda :consiste à laisser la pénétration de côté pour se concentrer sur la stimulation clitoridienne », explique Milène Leroy, sexologue. Le partenaire tapote avec son pénisde sa partenaire afin de contribuer à son éjaculation.

Cela peut aussi impliquer l’utilisation de mouvements, de massages et/ou de« Il était une fois, une reine terriblement frustrée par les guerres qui retenaient son époux loin de la chambre à coucher. Au point qu’elle dut se résoudre à faire appel à un serviteur pour la contenter. Mais ce dernier, craignant des représailles du monarque, approcha son pénis tremblant du clitoris de la reine, provoquant aussitôt un royal jaillissement. Le Kunyasa était alors né et n’allait pas tarder à se répandre au pays des Mille Collines » détaille le site spécialisé Jeune Afrique (source 2





