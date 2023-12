Les It-bags à ne pas manquer cet hiver et en 2024

Si les tendances de la saison concernant les sacs jouent la carte des formats XXL, de la couleur pastel, et des lignes graphiques, rien de mieux que de retourner aux classiques pour investir dans des valeurs sûres. Vogue France vous compile les It-bags sur lesquels miser cet hiver et en 2024.

Le sac Squeeze de Loewe Dévoilé pour la première fois lors du défilé automne-hiver 2023-2024 de la maison, auréolé de robes imprimées de motifs flous de vêtements anciens, le sac Squeeze de Loewe est réalisé en cuir d'agneau nappa doux et présente une silhouette froncée. Pourquoi est-il aussi prisé ? Parce qu'il est versatile et se porte avec tout. Il est aussi sophistiqué, sans trop l'être. Une chose est certaine, il est sur la bonne voie pour devenir aussi iconique que le Puzzle de Loew





