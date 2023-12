Dispositif de carrière longue : conditions et avantages

La planification de la retraite est une phase cruciale dans la vie de tout travailleur. Alors que de nombreux salariés rêvent d'une retraite anticipée après des décennies de travail acharné, le dispositif de la carrière longue se présente comme une opportunité qui pourrait permettre de réaliser ce rêve.

Mais qui a le droit de profiter de ce dispositif ? Quelles sont les conditions à remplir pour en bénéficier ?Quelles conditions pour le dispositif carrière longue depuis la réforme des retraites en 2023? L'idée du dispositif de carrière longue n'est pas nouvelle. Institué par la réforme des retraites de 2003 en France, il a pour objectif principal d'offrir aux. Ce dispositif répond à un souci d'équité sociale, en prenant en compte la durée de cotisation et non juste l'âge de départ à la retraite. Toutes les activités professionnelles sont concernées. La carrière longue est donc une disposition qui permet de partir en retraite plus tôt, à condition d'avoir cotisé un certain nombre de trimestres durant les périodes de jeune âge (avant 16,18, 20 ou 21 ans





