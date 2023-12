Les montres Rolex sont les plus célèbres du monde. Et comme vous rêvez, peut-être, d'en avoir une, vous vous demandez quelle est la Rolex la moins chère. Nous avons la réponse ! La marque à la couronne est celle qui incarne le plus les valeurs de sportivité, de luxe et d’excellence en matière horlogère. La maison est surtout réputée pour son irréprochable qualité de fabrication et pour la précision sans faille de ses références.

Ces dernières ont d’ailleurs habillé les poignets des plus grandes personnalités, accentuant la légende de Rolex, comme des personnages politiques, de fiction, des acteurs ou encore des aventuriers. Ainsi de Paul Newman, James Bond, Dwight D. Eisenhower ou Sir Edmund Hillary qui ont tous succombé aux charmes de Rolex. Consciemment ou non, chacun rêve un jour de pouvoir porter une Rolex, symbole de réussite et de prestige. Néanmoins, cela n’est pas à la portée du commun des mortels avec des prix au catalogue Rolex qui peuvent en rebuter plus d’un. En 2023, l’horloger genevois affiche des tarifs qui oscillent entre environ 5000 euros et plus de 10000 euros pour ses modèles les moins chers





