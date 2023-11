Le Black Friday sur Amazon : les offres sont en ligne

Ce matin, Amazon a lancé officiellement les hostilités : le Black Friday se tient jusqu’au 27 novembre et toutes les offres ont été mises en ligne. Le compte à rebours commence : les premiers arrivés seront les premiers servis. Le Black Friday sur Amazon est le plus grand temps fort de l’année pour le marchand américain. C’est un moment propice où les Français ont besoin de faire des cadeaux de Noël et où le budget est parfois un souci.

Il a donc décidé de sabrer les prix de milliers de références, y compris les plus populaires. Les MacBook d’Apple, les Surface Pro, les PS5 ou encore les montres Garmin sont à des prix hallucinants. Ci-dessous, notre sélection pour ce vendredi.Le Black Friday évolue chaque année mais Amazon essaie de garder les codes qui marchent. En l’occurrence, il a décidé de conserver uniquement les offres en fil rouge et abandonner le système de ventes éclair. Cela fait que toutes les offres sont publiées dès ce vendredi 17 novembre. Avec le temps qui passe, il y a donc un risque de rupture – sans réapprovisionnemen

:

01NET: Les offres du Black Friday déjà disponibles sur AmazonVous l'attendiez peut-être, le Black Friday a démarré sur Amazon . Voici les meilleures promos sur la plateforme marchande 👉🏻

La source: 01net | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Le Black Friday en France : une tradition importée par AmazonEn une décennie, le Black Friday est s’est imposé comme un incontournable du paysage commercial en France. Si une large majorité des revenus sont générés par des commerçants physiques traditionnels, le e-commerce a été à l’origine de cette opération. C’est même Amazon qui a importé la tradition en France : c’est aussi lui qui est le plus agressif sur les offres.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Black Friday : Amazon propose des remises XL sur des centaines de références premium Amazon offre des remises importantes sur des centaines de références premium pour le Black Friday . Des deals de grande qualité sont disponibles dans différentes catégories, y compris les smartphones, les TV, les barres de son et les objets connectés. L'informatique est également mise en avant avec des offres exceptionnelles, comme la tablette hybride Surface Pro 9 de Microsoft.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

FRANDROİD: Amazon commence la braderie avant le Black Friday et propose déjà plein d’offres Amazon prend de l'avance sur le calendrier du Black Friday et baisse déjà le prix de nombreuses références Tech, en plus de ses produits. Les bonnes affaires commencent : voici une sélection des meilleures offres Amazon .

La source: Frandroid | Lire la suite »

BFMTV: Cette offre Black Friday sur la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S9+ est complètement dingueSi vous êtes à la recherche d'une tablette tactile, le Black Friday est une opportunité unique de monter en gamme et de profiter de l'excellent modèle Galaxy Tab S9+.

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Black Friday : Super offre sur l’ensemble sèche-cheveux Dyson avec cette remiseSi vous êtes curieux des dernières technologies développées en matière d’entretien de vos cheveux, le sèche-cheveux Dyson Supersonic est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Black Friday oblige, voici le moment de faire une bonne affaire.

La source: BFMTV | Lire la suite »