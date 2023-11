Les bienfaits des noix sur la santé

Nos autorités de santé recommandent de consommer une poignée de fruits à coque non salés chaque jour. Il peut s’agir de noix, mais aussi de noisettes, amandes et pistaches. Riches en oméga-3, les fruits à coques sont bénéfiques au système cardiovasculaire mais aussi à votre système immunitaire et cérébral. Les noix constituent un apport intéressant en fibres, en protéines, bonnes graisses et en vitamines, ce qui font d’elles des alliés pour l’organisme.

Elles sont recommandées au quotidien pour les adultes, les enfants, les personnes âgées, sportives ou pas. Lauren Manaker, une diététicienne américaine, explique, pour nos confrères de Eat This, Not That, les effets que les noix peuvent avoir sur l’organisme si elles sont consommées tous les jours. Vous serez de meilleure humeur Les noix renferment des acides gras oméga-3 qui sont neuroprotecteurs. C’est une des raisons pour lesquelles elles sont réputées pour avoir un impact positif sur l’humeur. Une étude publiée dans PLOS ONE en 2019 a permis d’examiner le rôle des noix sur la dépression chez des jeunes adulte

