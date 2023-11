Les stations d'échange de batterie de Nio : une solution pratique pour les voitures électriques

Si la voiture électrique a fait de gros progrès au fil des années, les automobilistes sont encore contrariés par l’autonomie, jugée insuffisante. En effet, ils sont nombreux à avoir peur de tomber en panne, et ce même si les infrastructures de recharge sont aujourd’hui de plus en plus développées partout dans le monde ainsi qu’en France.

Encore plus pratique D’autant plus que les constructeurs travaillent activement au développement de solutions encore plus pratiques, comme Huawei avec sa nouvelle borne de 600 kW qui peut recharger les voitures électriques en 10 minutes. Mais ce n’est pas tout, car une autre firme chinoise veut faire encore plus fort. Il s’agit de Nio, qui se distingue de la concurrence avec ses stations d’échange de batterie que nous avons pu essayer en Allemagne. Comment ça marche ? Le principe est très simple. En fait, le conducteur doit simplement se rendre dans l’un des grands box installés par la marque. Ensuite, un bras robotisé retire la batterie de la voiture et la remplace par une autr

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

LEPARİSİEN_75: Votation citoyenne à Paris pour limiter les SUV et les 4x4La Ville de Paris va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne pour décider s’il faut limiter la présence des SUV et des 4x4 dans la ville. Les propriétaires de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonne, ainsi que ceux de véhicules électriques de 2 tonnes ou plus sont visés. Le tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel.

20MİNUTES: Les titres-restaurants pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentairesBonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Alors que l’inflation étrangle les ménages, le gouvernement est finalement revenu sur son idée de réduire la liste des aliments pouvant être achetés avec les titres-restaurants au 1er janvier 2024. Il restera possible d’utiliser les titres-restaurants pour payer toutes les courses alimentaires, a annoncé mardi la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024.

FRANDROİD: Les meilleurs volants pour les jeux de courseDécouvrez les meilleurs volants pour les jeux de course, du petit prix bien placé au modèle de compétition. Profitez au mieux de Gran Turismo 7, Forza Horizon, et bien d'autres.

