La France domine son sujet après 30 minutes

11/19 - LA FRANCE DOMINE SON SUJET APRES 30 MINUTES. Un premier acte vraiment convaincant des Bleues qui ont été solides défensivement au point de passer à plus 10 après seulement 18 minutes. Le seul point faible des joueuses d'Olivier Krumbholz est la défense de la pivot adverse, Blohm, qui a marqué 4 fois ce soir.10/19 - Sur ce but de Nze Minko, Lindqvist est sanctionée d'un deux minutes.

10/18 - Dixième but de la Suède après 29 minutes de jouées !9/18 - Lassource reçoit une passe de Glauser après une nouvelle parade de la gardienne et marque son premier but.26e8/15 - Lagerquist prend un deux minutes pour un pied en zone.8/15 - Nouveau but en pivot de la Suède, le point faible de la défense française.7/14 - Granier marque après un tir manqué de Foppa.6/13 - Premier temps mort d'Olivier Krumbholz qui en demande plus à ses joueuses un peu moins bien défensivement depuis quelques minutes. Mais la France réalise toujours une très bonne première période.4/13 - Lundström marque sur un jeu rapide, le premier de la Suèd





Monique Olivier, complice de Michel FourniretMonique Olivier est accusée d'assister et de stimuler Michel Fourniret dans ses crimes, sans permettre à aucune victime de s'échapper, y compris la petite Estelle Mouzin.

Procès de Monique Olivier, ex-compagne et complice de Michel FourniretMonique Olivier, ex-compagne et complice de Michel Fourniret, s'exprime pour la première fois à l'ouverture de son procès pour des enlèvements, séquestrations et meurtres de jeunes femmes. La justice doit déterminer son degré d'implication dans les crimes commis par le couple.

Olivier Marchal parle de sa nouvelle série et de MarseilleOlivier Marchal revient sur sa nouvelle série Pax Massilia et sur sa relation avec Marseille, une ville où policiers et trafiquants se livrent une guerre nerveuse.

Témoignage de la mère d'Estelle Mouzin lors du procès de Monique OlivierSuzanne Goldschmidt, mère d'Estelle Mouzin, témoigne lors du procès de Monique Olivier, ancienne épouse du tueur en série Michel Fourniret, accusée de complicité dans l'enlèvement et le meurtre de la fillette.

Les “gilets jaunes” et leur place dans l’histoire des révoltes populairesIl y a cinq ans, les “gilets jaunes” bousculaient la France. Quelle place ce mouvement laissera-t-il dans l’histoire des révoltes populaires ? Une place importante, car ce mouvement était inédit, mêlant différentes catégories sociales, différentes sensibilités, déterminées à faire entendre leur voix et mobilisant en dehors des canaux syndicaux ou politiques habituels. Il témoigne des difficultés ou limites du dialogue et de la démocratie en France. Comment analysez-vous le mal-être de cette France périphérique, des ronds-points, qui a ébranlé le pouvoir ? C’est effectivement une France des petits bourgs, une France rurale, une France plutôt périphérique qui a manifesté jusqu’au cœur des grandes villes. Elle exprimait le sentiment d’être oubliée, ou trop pressurée, par les politiques publiques qui ne prennent pas suffisamment en considération les difficultés de toute nature, et déjà de transport ou du coût de la vie

150 ans après, la naissance de l'impressionnisme sera célébrée en FranceCent-cinquante ans après la première exposition impressionnistes de 1874 à Paris, le musée d'Orsay et une trentaine de musées et institutions aux quatre coins de la France fêteront, au printemps 2024, la naissance d'un mouvement artistique révolutionnaire qui a brisé les carcans académiques et ouvert la voie à l'art moderne.

