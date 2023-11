150 ans après, la naissance de l'impressionnisme sera célébrée en France

Cent-cinquante ans après la première exposition impressionnistes de 1874 à Paris, le musée d'Orsay et une trentaine de musées et institutions aux quatre coins de la France fêteront, au printemps 2024, la naissance d'un mouvement artistique révolutionnaire qui a brisé les carcans académiques et ouvert la voie à l'art moderne.

À partir de 1866, quelques artistes, qu'on appelle 'le groupe des Batignolles', se retrouvent au café Guerbois, dans le 17e arrondissement de Paris, près de l'atelier d'Edouard Manet. Ils peignent en plein air sur les bords de Seine près de Paris, à Fontainebleau, des paysages et aussi le monde moderne. Ils adoptent une touche rapide, font primer la couleur et la lumière sur le dessin. Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro et Alfred Sisley ont en commun d'être refusés au Salon officiel. 'Les Villas à Bordighera' de Claude Monet (1884), huile sur toile, musée d'Orsay (Paris). Ce tableau sera exposé à Nice





