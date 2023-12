Olivier Marchal parle de sa nouvelle série et de Marseille

Il a débarqué à Marseille avec ses caméras pour tourner Pax Massilia et s’apprête à y poser ses valises dans un mélange de vie professionnelle et personnelle. Pour 20 Minutes, Olivier Marchal revient sur sa nouvelle série disponible le 6 décembre sur Netflix et sur une ville où policiers et trafiquants se livrent quotidiennement, en fiction comme dans le réel, une guerre nerveuse.Vous avez travaillé, joué et filmé plusieurs fois à Marseille.

Que trouvez-vous cinématographiquement dans cette ville ?C’est un mélange de bruits, de couleurs, de cris, d’odeurs… On disait d’un peintre qui était l’un des meilleurs amis d’Ernest Hemingway et dont le nom m’échappe, que sa peinture sentait la transpiration et ressemblait à un grand éclat de rire. Pour moi, Marseille, c’est ça. Une ville qui transpire, vit, chante, rit. Évidemment, je fais du polar. Donc il y a la violence et la noirceur inhérentes, mais le cadre de la ville fait que tout est magnifié. Et moi j’aime bien magnifier la violenc





