Témoignage de la mère d'Estelle Mouzin lors du procès de Monique Olivier

'Monique Olivier, qui êtes-vous pour avoir commis ces actes abominables ?' Suzanne Goldschmidt, mère d'Estelle Mouzin, le demande ainsi à l'ancienne épouse du tueur en série Michel Fourniret, jugée depuis le 28 novembre par la cour d'assises des Hauts-de-Seine notamment pour complicité dans l'enlèvement et la séquestration suivie de meurtre de la fillette, il y a presque vingt ans. 'Pourquoi avez-vous gardé le silence pendant si longtemps ?', l'interpelle-t-elle encore.

'Notre attente aurait pu ainsi être écourtée et Michel Fourniret aurait pu être jugé.' Mercredi 6 décembre 2023, Suzanne Goldschmidt a témoigné en visioconférence lors de ce procès, auquel elle n'a pu assister, tant elle demeure 'traumatisée', 'à tout jamais', par la disparition de sa fille, une enfant 'facile',' toujours de bonne humeur', 'souriante et très intéressée par le monde', à la 'personnalité vive, extravertie





marieclaire_fr » / 🏆 19. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Monique Olivier, complice de Michel FourniretMonique Olivier est accusée d'assister et de stimuler Michel Fourniret dans ses crimes, sans permettre à aucune victime de s'échapper, y compris la petite Estelle Mouzin.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Procès de Monique Olivier, ex-compagne et complice de Michel FourniretMonique Olivier, ex-compagne et complice de Michel Fourniret, s'exprime pour la première fois à l'ouverture de son procès pour des enlèvements, séquestrations et meurtres de jeunes femmes. La justice doit déterminer son degré d'implication dans les crimes commis par le couple.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Estelle Denis : ce triste avant/après partagé par son compagnon Marc Thiercelin sur InstagramActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Estelle Lefébure : son astuce make up anti-âge insoupçonnable pour cacher ses rides après 50 ansDimanche 5 novembre 2023, Estelle Lefébure a accordé un entretien à Marie Claire. L’occasion pour l’ancien mannequin de 57 ans de dévoilé son astuce make up antiâge pour cacher ses rides passé la cinquantaine.

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

'La présence d’une femme a rassuré Joanna' : au procès Monique Olivier, la douleur de la famille d'une victimeÀ la barre, ce lundi 4 décembre, la douleur des Parrish. Depuis trente-trois ans, cette famille anglaise se bat pour que soient jugés Michel Fourniret et Monique Olivier, qui ont enlevé Joanna à Auxerre le 16 mai 1990. Dans son box, face à l’émotion brute de la famille, la femme du tueur est apparue aussi froide qu'un bloc de glace.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

'Nos filles l'appelaient Cruella' : la vie dans le Gard de Monique Olivier, jugée lundi pour trois nouveaux crDe 1985 à 1987, Monique Olivier a vécu dans le petit village de Vic-le-Fesq, où elle s'occupait d'une personne handicapée. Et c'est là qu'elle a commencé à correspondre avec un détenu en mal de compagnie : un certain Michel Fourniret, qu'elle va rejoindre sitôt sa libération de prison.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »