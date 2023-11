Monique Olivier, complice de Michel Fourniret

Lui, c’est le diable. Une vie à tuer. Violer. Séquestrer. Terrifier puis étrangler sans le moindre remords. Mais elle, comment la situer dans l’échelle du crime ? Certes, elle, Monique Olivier, ne tue pas. Ne viole pas. Mais elle assiste Michel Fourniret. Elle l’accompagne. Le stimule au besoin. Et, surtout, et c’est le plus effrayant, à aucun moment elle ne permet à la moindre victime de s’échapper.

Pas même quand elle garde, seule, la petite Estelle Mouzin, 9 ans, retenue dans la sinistre maison de Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes. « Je n’y ai pas pensé » dira-t-elle aux enquêteurs. Au moins, dans le Petit Poucet, la femme de l’ogre permet aux frères de se cacher puis de fuir… Mais pas Monique Olivier. Non seulement elle n’a aucune vie sauvée à son actif, aucune délivrance, mais elle a bien failli permettre à Fourniret d’échapper à ses juge





