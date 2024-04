La 47e édition du Marathon du Paris a lieu, ce dimanche, dans les rues de la capitale, où plus de 54.000 participants sont attendus au départ sur les Champs-Élysées . Le parcours de cette 47e édition est identique à celui emprunté l’année dernière avec un départ sur les Champs-Élysées .

Les participants passeront ensuite par les lieux les plus emblématiques de la capitale en empruntant la rue de Rivoli qui les mènera jusqu’à l’Opéra Garnier avant de passer par la place de la Bastille, le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne. Ils passeront également par la cathédrale Notre-Dame, puis de la Tour Eiffel avant d’achever les 42,195 kilomètres de l’épreuve avenue Foch, non loin de l’Arc de Triomphe. Au total, 54.000 participants sont attendus au départ. Les Kényans et les Ethiopiens seront les grands favoris de cette 47e édition avec Abeje Ayana, Deso Gelmis et Elisha Rotich

Marathon Paris Participants Champs-Élysées Parcours Favoris

