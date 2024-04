Perquisitions à la mairie du Havre : "Nous sommes à la disposition des magistrats", déclare Édouard Philippe à BFM Normandie. Collégienne agressée à Montpellier : "La laïcité est encore enseignée, mais pas suffisamment", déplore Orane Wyplosz (professeure agrégée de Lettres modernes). Collégienne agressée à Montpellier : "C'est pire que du communautarisme. C'est de l'idéologie suprémaciste ", estime Dounia Bouzar (anthropologue spécialiste de la laïcité ).

Collégienne agressée à Montpellier: "Ce n'est peut-être pas anodin que ce soit une descendante de Harki", juge Malika Sorel (candidate RN aux élections européennes). Collégienne agressée à Montpellier: "Les signaux qui ont précédé cette agression très grave n'ont pas été pris au sérieux", déplore l'avocate Violaine de Filippis (Osez le féminisme). Vahina Giocante sur son soutien à Judith Godrèche: "Plus on est nombreuses, plus on est fortes.

Perquisitions à la mairie du Havre dans le cadre d'une enquête visant Edouard PhilippeCe mercredi, des perquisitions ont eu lieu à la mairie du Havre dans le cadre d'une enquête du parquet national financier ouverte en décembre 2023. Cette enquête vise notamment l'ancien Premier ministre et maire de la ville, Edouard Philippe.

