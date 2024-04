Perquisitions à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine

Des perquisitions étaient en cours ce mercredi 3 avril à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine, dans le cadre d'une enquête du parquet national financier ouverte en décembre 2023 et visant notamment l'ex-Premier ministre Edouard Philippe, a appris l'AFP auprès de sources judiciaire et proche du dossier.

Cette enquête a été ouverte après le dépôt d'une plainte et porte sur des soupçons de 'prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral', a précisé la source judiciaire, confirmant une information du Monde.La plainte, déposée en septembre 2023, vise le maire Horizons du Havre et possible candidat à la présidentielle 2027, l'adjointe au maire chargée de l'innovation et du numérique Stéphanie de Bazelaire et la directrice générale des services de la communauté urbaine Claire-Sophie Tasias. 'Le maire, les élus et les équipes de la ville du Havre et de la communauté urbaine (.

