ASICS organise deux courses lors du marathon de Paris 2024

En marge de l’iconique marathon de Paris, dont il est partenaire, ASICS crée l’évènement lors de cette édition 2024 en organisant deux courses de 5 et 10 kilomètres, le vendredi. Le but : rassembler ses meilleurs coureurs (issus du monde entier) pour offrir un spectacle de vitesse au cœur de la capitale française.On ne pouvait rêver d’une meilleure façon de sublimer le Marathon de Paris en cette année Olympique.

Organisées le vendredi précédent le marathon du dimanche 7, l’ASICS Speed Race (qui a pour départ et arrivée le Palais Royal) sera soutenue par des milliers de désireux d’assister à ces courses spéciales. Réservées aux meilleurs spécialistes du demi-fond sponsorisés par ASICS, ces deux épreuves donneront le "la" pour la suite des trois jours de fête et d’exploits de ce festival. Pour tous les champions présents, et à quelques mois du début des Jeux Olympiques dans cette même ville, ces deux courses constituent l’occasion rêvée de s’étalonner entre eu

