Le Classique OM-PSG de retour en Ligue 1

La Ligue 1 est de retour. Après la trêve internationale, la dernière avant la fin de saison et l’Euro 2024, le Championnat de France reprend ses droits, avec un alléchant Classique au stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain dimanche, dont le coup d’envoi est prévu à 20 h 45. Il vous faudra un compte Prime Video, plus le Pass Ligue 1 pour pouvoir regarder OM- PSG en direct.

Les points clés du Classique Paris leader, Marseille proche de l’Europe La tâche s’annonce ardue pour la formation phocéenne. Elle fait face à un adversaire qu’elle n’a plus battu à domicile en championnat depuis presque 13 ans. La dernière victoire olympienne en Ligue 1 au stade Vélodrome remonte au 27 novembre 2011 (3-0). Même si, entre temps, l’OM s’est imposé sur ses terres, lors des huitièmes de finale de Coupe de France, le 8 février 2023 (2-1). Mais Paris reste une bête noire pour les Marseillais depuis l’arrivée du Qatar dans la capital

