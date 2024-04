La 47e édition du marathon de Paris va attirer plus de 45 000 coureurs attendus dans la capitale dimanche 7 avril. Découvrez le parcours en vidéo.Le marathon de Paris (organisé par ASO, propriété comme L'Equipe du groupe Amaury) présente encore cette année le parcours au final remanié en 2023. Au départ de l'avenue des Champs-Élysées, à 8 h 15 pour les premiers coureurs, les marathoniens fouleront les pavés en direction de la Concorde avant de faire un détour vers l'Opéra Garnier.

Ils se dirigeront, ensuite, vers la rue de Rivoli au km 5 et passeront devant le musée du Louvre et l'Hôtel de Ville. Ils poursuivront leur marche vers la Porte Dorée dans le 12e arrondissement pour quitter la capitale avant de faire une boucle dans le bois de Vincennes.Au retour, ils longeront la Seine en passant devant Notre-Dame, le Grand Palais et la Tour Eiffel. Au km 35, ils arriveront à la Porte d'Auteuil pour se rendre au bois de Boulogne

