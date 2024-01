L'intervention d'Arnaud Beltrame a-t-elle compliqué l'assaut du Super U ?

Le sujet est particulièrement délicat et tous ceux qui s’y engagent le font à pas feutrés. Chaque parole est mesurée, pesée, pour ne pas susciter la polémique, ou pire encore, manquer de respect à un mort. Une figure héroïque, de surcroît.

La question, toutefois, ne pouvait être totalement éludée par la cour d’assises spéciale qui juge les attentats de Trèbes et Carcassonne : l’intervention du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a-t-elle pu compliquer l’assaut du Super U ? Le militaire a volontairement pris la place de Julie, une jeune femme qui était retenue par le terroriste Radouane Lakdim. « Le fait de s’échanger avec un otage, ce n’est pas du tout dans les procédures, c’est une erreur au sens militaire mais c’est un acte d’un courage héroïque », finit par résumer à la barre l’ancien négociateur du GIGN, David Coron





20Minutes » / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un héros de la gendarmerie devant la cour d'assises de ParisUn gradé de la gendarmerie témoigne devant la cour d'assises de Paris sur l'action héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame lors de l'attaque terroriste au Super U de Trèbes.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

RÉCAP. Procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne : l'intervention hors 'protocole' d'Arnaud Beltrame reAu deuxième jour du procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne, plusieurs gendarmes se sont relayées pour raconter, non sans mal, l'intervention hors 'protocole' du colonel Arnaud Beltrame.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

«Il avait la bonne manière de s'adresser à un terroriste» : les confidences de la caissière sauvée par...«Il avait la bonne manière de s'adresser à un terroriste» : les confidences de la caissière sauvée par Arnaud Beltrame

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Arnaud Souquet : "J'ai toujours été attiré par les États-Unis"Nouveau joueur cadre des Chicago Fire depuis quelques mois, Arnaud Souquet vit son rêve américain dans l’Illinois après de belles expériences en France. Pour Onze Mondial, le latéral droit revient sur sa belle aventure en MLS et sur son parcours atypique, lui qui a failli passer à côté d’une carrière professionnelle.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

DOSSIER. Attentats de Trèbes et Carcassonne : un procès sans tueur, sept accusés et le souvenir du sacrifice dLa cour d’assises spéciale de Paris juge, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 23 février, sept accusés ayant évolué dans la sphère du terroriste Radouane Lakdim, 25 ans, qui a abattu, seul, au nom du jihad, quatre personnes le 23 mars 2018, à Carcassonne et Trèbes, avant d’être tué par le GIGN.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

– Arnaud Sol Dourdin, le coiffeur attitré des Miss France se confie « Il était temps d’avoir une...Arnaud Sol Dourdin, le coiffeur attitré des reines de beauté au lendemain de leur sacre, dévoile pour Gala les coulisses de ses premières collaborations avec Eve Gilles, Miss France 2024, et nous confie ses meilleurs souvenirs avec Diane Leyre ou encore Iris Mittenaere. Rencontre.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »