Arnaud Souquet : "J'ai toujours été attiré par les États-Unis"

Nouveau joueur cadre des Chicago Fire depuis quelques mois, Arnaud Souquet vit son rêve américain dans l’Illinois après de belles expériences en France. Pour Onze Mondial, le latéral droit revient sur sa belle aventure en MLS et sur son parcours atypique, lui qui a failli passer à côté d’une carrière professionnelle. L’intégralité de cet interview de 6 pages est à retrouver dans le magazine n°362 de Onze Mondial disponible en kiosque et sur notre eshop depuis le 22 septembre.

En janvier dernier, tu as décidé de quitter la Ligue 1 pour rejoindre Chicago. Pourquoi ce choix ? J’avais envie depuis quelques années de jouer à l’étranger, dans un championnat hors d’Europe. Les États-Unis, c’est un endroit qui m’a toujours attiré, je fais partie de cette génération bercée par le rêve américain. Grâce à Montpellier qui a facilité le processus, j’ai pu assouvir cette envie de jouer dans une franchise américaine. Depuis quelques années, c’est un peu plus difficile d’y entrer car ils ont changé la politique de recrutemen





