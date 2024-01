Captives : un film sur les femmes internées à l'Hôpital de la Salpêtrière

Paris, 1894. Une jeune femme, Fanni se fait volontairement interner à l'Hôpital de la Salpêtrière, où l'on enferme les aliénées, les «hystériques», handicapées, alcooliques, droguées, ou tout simplement marginales. Son but : retrouver sa mère, qui a disparu derrière ces murs dont personne, ou presque, ne ressort jamais. Bourgeoise, instruite, elle y découvre des femmes démunies vivant dans les brimades et la crasse, ne pouvant compter que sur leur solidarité.

L'intrigue de Captives se déroule alors que se prépare un bal auquel, une fois par an, les patientes participent sous le regard de notables «sains d'esprit». L'histoire a déjà été racontée dans Le Bal des folles, de Mélanie Laurent, en 2021. Le réalisateur Arnaud des Pallières (Michael Koolhas, Orpheline) en donne une interprétation plus crue, au plus près des corps abîmés et des regards perdus, dont celui de Mélanie Thierry, qui prête au personnage de Fanni sa force placide et son extrême sensibilit





Madamefigaro » / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Une expérience immersive à Paris avec le pop-up store SHEIN x KlarnaLe mois de décembre sera placé sous le signe de la créativité avec la nouvelle boutique éphémère SHEIN x Klarna pour vous aider à créer un intérieur qui vous ressemble. Profitez-en aussi pour acheter tous vos cadeaux de Noël au même endroit !

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Victoire du Paris Basketball face à StrasbourgLa victoire (78-67) du Paris Basketball face à Strasbourg ce samedi dans l'Accor Arena est un avant-goût prometteur de ce qui attend le club quand il s'installera dans sa nouvelle salle en février.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Réouverture du célèbre restaurant Maxim's à ParisLe célèbre restaurant Maxim's à Paris vient de rouvrir ses portes sous la direction de Paris Society. Le lieu emblématique a été rénové tout en conservant son charme d'antan. Les salons ont été redécorés avec des tissus imprimés et des matières précieuses. Le bar propose une large sélection de cocktails.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Les restaurants romantiques de Paris pour un dîner en amoureuxDécouvrez les restaurants romantiques de Paris pour passer une soirée en amoureux. Ambiance feutrée, lumière tamisée et cuisine élaborée, ces adresses sont parfaites pour une soirée romantique. Voici 6 restaurants recommandés.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Le chef Thierry Marx inaugure un nouveau restaurant engagé à ParisLe chef Thierry Marx a ouvert Onor, un restaurant engagé à Paris, qui valorise les produits de qualité issus de circuits courts et qui est un lieu de transmission. 15 % du personnel est formé à l'école Cuisine Mode d'Emploi(s).

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Préparation du match de ParisLe coach parle de la préparation du match de Paris et de l'appréhension du groupe face à l'agitation autour d'eux.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »