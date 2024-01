Grève générale en Argentine contre les mesures du gouvernement Milei

C’est la grève générale nationale la plus rapide de l’histoire du pays. Quarante-cinq jours seulement après son élection, le président argentin Javier Milei est confronté à l’épreuve de la rue. Selon la CGT, qui organise la mobilisation, 1,5 million de manifestants se sont réunis mercredi 24 janvier dans toute l’Argentine pour protester contre les premières mesures du gouvernement Milei.

Les causes de la colère sont nombreuses : la perte de pouvoir d’achat, la mise en œuvre de mesures répressives, ou encore le mépris de la démocratie et du Parlement.Deux projets de loi, massifs, sont principalement mis en cause par les manifestants. Le DNU, déjà en vigueur depuis la fin décembre, est un décret « d’urgence publique » mis en place parIl pose le cadre général des réformes et est censé permettre une dérégulation totale de l’économie, mesure phare du président ultralibéral. Fort de 366 articles, le décret a déjà été visé par plus de 60 recours en justice invoquant son inconstitutionnalité.Le second projet contesté, actuellement en débat au Parlement, est la « loi omnibus





