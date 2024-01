Un héros de la gendarmerie devant la cour d'assises de Paris

Dans la gendarmerie, on respecte les circulaires et on obéit aux ordres. Enfin, en principe. Car il arrive parfois que, sur le terrain, tout ne se passe comme cela est écrit dans les circulaires.reconnaît un gradé de la gendarmerie à la barre, ce mardi 23 janvier, devant la cour d’assises de Paris. C’est pourtant ce qu’a fait le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame le 23 mars 2018 dans le magasin Super U de Trèbes, près de Carcassonne.

Il s’estavec une hôtesse d’accueil alors retenue en otage par un terroriste. Un geste qu’Arnaud Beltrame a payé de sa vie et qui a fait de lui un héros national.Mais est-on un héros quand on agit en dehors des règles édictées par un corps où l’obéissance et la discipline sont des valeurs cardinales ? C’est cette question quelque peu inconfortable qui plane cet après-midi-là sur la cour d’assises spéciale de Paris. Le major Antony Garcia est le premier à venir à la barre. À l’époque, il commandait le peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Carcassonn





