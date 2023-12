Réouverture du célèbre restaurant Maxim's à Paris

Ritournelle de l'hiver, chaque fin de mois décembre force à se poser l'éternelle question: que faire le soir du nouvel an? Maxim's Derrière son célèbre auvent rouge aux lettres d’or et sa façade en bois sombre, Maxim’s vient de rouvrir ses portes sous drapeau Paris Society. Le groupe de Laurent de Gourcuff à qui l’on doit une foule de restaurants parisiens aux panoramas à couper le souffle: Girafe, Bonnie, Dar Mima, Gigi… Pour ne citer que quelques-uns.

Souhaitant conserver son ADN d’antan, cette renaissance s’accompagne d’un léger lifting déco opéré par Cordelia de Castellane. Les salons étant classés, l’architecte d’intérieur les habillent de tissus imprimés et de matières précieuses. A l'étage, le bar décline des cocktails bien inspirés, allant du plus original au plus classique (Magarita, Negroni…





VogueFrance » / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé à ParisLe premier train de nuit entre Berlin et Paris est arrivé mardi matin dans la capitale française après plus de 14 heures de voyage, un 'symbole écologique et européen' selon le ministre français délégué aux Transports.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »

L'industrie nucléaire mondiale réunie pour son grand salon près de ParisL'industrie nucléaire mondiale se réunit pendant trois jours pour son grand salon près de Paris, portée par un retour en grâce de l'atome. Les acteurs du secteur se disent prêts à porter les arguments climatiques à la COP28.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »

Valérie Pécresse annonce une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), a annoncé une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024, avec la création d'un passe Paris 2024 qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France. Les montants de la tarification seront presque doublés par rapport à la tarification habituelle.

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Attaque terroriste en plein cœur de ParisUne attaque terroriste en plein cœur de Paris un samedi soir et des touristes parmi les victimes, deux éléments qui n'ont pas mis longtemps à raviver l'inquiétude autour de la sécurisation des JO de 2024.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

La JL Bourg renverse le Paris Basketball dans un match intenseAu terme d'un match incroyable d'intensité, la JL Bourg a réussi à renverser le Paris Basketball (83-81), remontant un retard de dix points en seconde période. L'équipe de Frédéric Fauthoux revient à hauteur de son adversaire du soir, à la deuxième place du championnat.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Paris et Londres soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire »Le Royaume-Uni et la France soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire », a assuré mardi 19 décembre à Paris le chef de la diplomatie britannique David Cameron, estimant « essentiel que Poutine perde » la guerre.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »