Joel Embiid, le joueur le plus dominant en NBA

Joel Embiid est le joueur le plus dominant en NBA cette saison mais ce n'est pas garanti qu'il joue les 65 matches nécessaires pour être nommé MVP. Ce nouveau point du règlement, instauré cette saison, est susceptible de rendre le pivot camerounais inéligible car trop souvent blessé ou mis au repos par son équipe.Il n’y a rien de surprenant à voir Joel Embiid poster 41 points, 7 rebonds et 10 passes décisives tout en menant ses Philadelphie Sixers à la victoire.

Et cela même en affrontant les Denver Nuggets, champions en titre, de Nikola Jokic. Le choc des titans a tourné à l’avantage du Camerounais, même si ce dernier a qualifié – à raison – son adversaire de "Le pivot serbe est probablement le basketteur le plus inarrêtable de la planète et son équipe est favorite à sa propre succession. Mais le plus fort, depuis deux ans, c’est Embiid. Au moins pendant la saison régulière. Nommé MVP pour la première fois de sa carrière la saison passée, le géant dégage une facilité encore plus déconcertante depuis la repris





