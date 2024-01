Le Martin Luther King Day célébré sur les parquets de la NBA

À chaque début de saison, la date est cochée dans le calendrier de tous les fans NBA. Au même titre que le début des playoffs, le Christmas Day ou le All Star Game. Ce lundi soir, seulement quatre jours après le Paris Game organisé à l’Accor Arena, le traditionnel Martin Luther King Day est célébré sur les parquets de la plus grande ligue de basket au monde, avec un marathon de rencontres (11 au total).

Le programme du Martin Luther King Day sur les parquets NBA 19h: Philadelphie-Houston 20h30: Dallas-Nouvelle-Orléans 21h: Washington-Détroit 21h: New York-Orlando 21h30: Atlanta-San Antonio 00h: Memphis-Golden State 1h: Cleveland-Chicago 1h30: Brooklyn-Miami 1h30: Toronto-Boston 3h: Utah-Indiana 4h30: Lakers-Oklahoma City Chaque année, ce "MLK Day" est l’occasion pour les amoureux de NBA de profiter d’une orgie de matchs, avec le petit bonus de rencontres à des horaires "européens". Mais derrière cette soirée évènement se cache une journée très spéciale et extrêmement symbolique de l’autre côté de l’Atlantiqu





