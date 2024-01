Victor Wembanyama signe son premier triple-double en NBA

Victor Wembanyama a offert une nouvelle facette de son incroyable arsenal en signant le premier triple-double de sa carrière jeudi face à Detroit (108-130). Le pivot français de San Antonio, auteur de 10 passes décisives, a bluffé tout son monde par sa capacité à mener le jeu des Spurs, au-delà des qualités qui lui sont déjà connues. Son potentiel n'en semble que plus monstrueux. Relativiser les choses est un exercice toujours plus difficile avec Victor Wembanyama.

La hype autour du premier choix de la dernière draft est encore montée d'un cran jeudi soir. Six jours après avoir célébré ses 20 ans, le Français s'est offert en compilant 16 points, 12 rebonds et 10 passes décisives pour guider San Antonio à la victoire face à Detroit (108-130), mercredi soir. Le tout en seulement 21 minutes et 2 secondes de jeu, et sans perdre le moindre ballon. La performance n'est pas éclatante. Elle est juste terrifiante. Les faits ne manquent pas pour le confirmer. "Wemby" est devenu le plus jeune joueur des Spurs à réussir un triple-double





