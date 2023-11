Interruption des livraisons d'aide à Gaza en raison du manque de carburant

Les livraisons d'aide vers la bande de Gaza ont été interrompues faute de carburant dans le territoire palestinien, a affirmé ce vendredi 17 novembre 2023 l'ONU qui craint un « risque immédiat de famine » pour la population prise au piège des combats entre Israël et le Hamas. La situation est « catastrophique » dans l'hôpital al-Chifa, selon le patron du plus grand établissement de Gaza.

L'armée israélienne a indiqué à l'AFP qu'elle y poursuivait ses fouilles de l'immense complexe à la recherche de repaires présumés des combattants du mouvement islamiste. Les tensions sont aussi vives en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a annoncé ce vendredi avoir tué « cinq terroristes » à Jénine, bastion des mouvements armés palestiniens. Une équipe de l'AFP sur place a fait état dans la nuit d'une importante opération israélienne. Le Hamas avait revendiqué jeudi une attaque sur un barrage de sécurité près de Jérusalem, dans laquelle un soldat israélien a été tué et trois autres ont été blessé

