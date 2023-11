Les succès de Bruno Le Maire coûtent cher au contribuable. Début juin, à Crolles, près de Grenoble, le ministre de l’Économie se vantait d’avoir attiré « le plus grand investissement industriel des dernières décennies, hors nucléaire ».

STMicroelectronics, une société franco-italienne, et l’américaine GlobalFoundries, principalement détenue par le fonds souverain d’Abou Dhabi, annonçaient investir 7,5 milliards d’euros dans une nouvelle usine de semi-conducteurs, ces puces stratégiques présentes dans la quasi-totalité des joujoux technologiques du quotidien. Mais, pour les convaincre de bâtir en France, l’État a dû sortir son carnet de chèques : une aide directe de 2,9 milliards d’euros. Près de 40 % du coût du projet se trouve ainsi financé par la collectivité. Rapportée aux 1 000 emplois directs promis, la somme peut paraître colossale : 2,9 millions d’euros par poste cré

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le nord de la France : les prévisions météo sont pessimistesLes prévisions météo ne sont pas très optimistes ce jeudi pour les zones touchées par les inondations. La dépression Frederico arrive sur les Hauts-de-France en fin de matinée. Elisabeth Borne a rencontré les forces de sécurité et de secours et des habitants de Montreuil-sur-Mer, commune traversée par la Canche, un cours d’eau toujours en vigilance orange pour des risques de crue. Après les collèges et lycées des zones touchées qui ont rouvert progressivement mercredi, la plupart des 388 écoles fermées ont rouvert ce jeudi. Néanmoins, 21 écoles ne seront pas en mesure d’accueillir des élèves et les transports scolaires restent très perturbés. La reconnaissance en état de catastrophe naturelle de 181 communes dans le Pas-de-Calais et de 24 dans le Nord a été publiée mercredi au Journal officiel. En direct : 11h32. Les habitants et les pompes fatiguent Depuis dix jours, le marais audomarois a les pieds dans l’eau. « Ça a encore grimpé de quelques centimètres cette nuit », note David Camerlynck, un riverain

ACTUFR: Les inondations en France amènent à s'interroger sur l'augmentation des cotisations d'assuranceLes crues récentes en France provoquent des inondations importantes et soulèvent des questions sur l'augmentation des cotisations d'assurance. Les dégâts liés aux aléas climatiques entraînent une hausse des indemnisations pour les assureurs. La présidente de France Assureurs propose d'augmenter la surprime des assurances pour sauver le régime d'assurance.

BFMTV: Projet de taxis volants en Île-de-France : les élus de gauche dénoncentLes élus de gauche de la région Île-de-France, accompagnés des maires d'Ivry-sur-Seine, du Kremlin-Bicêtre, de Gentilly et de Malakoff, ont publié un communiqué pour dénoncer le projet de taxis volants survolant une partie de la petite couronne, l'année prochaine.

LESECHOS: Prolongation d'une dérogation sur les titres-restaurants en FranceOlivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, a annoncé la décision du gouvernement de prolonger d'un an une dérogation sur les titres-restaurants.

LACROİX: Depuis le 7 octobre, les relations judéo-musulmanes sous tension en FranceLa guerre entre Israël et le Hamas a réveillé des émotions très vives chez les juifs et les musulmans en France, faisant craindre l’émergence de tensions intercommunautaires. Sur le terrain de l’interreligieux, le dialogue construit de longue date est éprouvé par des lectures différentes du conflit.

