Projet de taxis volants en Île-de-France : les élus de gauche dénoncent

C'est un projet coûteux et qu'ils jugent polluant. Ce mercredi 15 novembre, les élus de gauche de la région Île-de-France, accompagnés des maires d'Ivry-sur-Seine, du Kremlin-Bicêtre, de Gentilly et de Malakoff, ont publié un communiqué pour dénoncer le projet de taxis volants survolant une partie de la petite couronne, l'année prochaine.

Le groupe Aéroports de Paris, soutenu par son partenaire le constructeur allemand Volocopter et la région Ile-de-France, veut lancer l'expérimentation des taxis volants de mai à décembre 2024. Pas de temps d'échange en banlieue Mais de nombreux élus, notamment situés sur le tracé de vol de ces taxis nouvelle génération, veulent faire entendre leur mécontentement. Pour cause, deux lignes sont envisagées: l’une entre les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, l’autre entre le quai d’Austerlitz et l’héliport d’Issy-les-Moulineau

:

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

LATRİBUNE: Projet de banque africaine de l'énergie : les choses se précisentSuite à la décision des institutions et pays occidentaux de stopper progressivement leurs financements dédiés aux énergies fossiles en Afrique, le projet de banque africaine de l'énergie a été officiellement annoncé en mai 2022. Les initiateurs du projet expliquent les motivations derrière cette initiative.

LESECHOS: Les nouvelles mesures financières dans le projet de loi de finances pour 2024La Première ministre a dégainé le 49-3 sur le volet dépenses du budget pour 2024. Focus sur cinq amendements retenus dans cette nouvelle mouture qui concernent directement les finances personnelles des ménages ⤵️

AFPFR: Tension en Espagne autour d'un projet de loi d'amnistie pour les indépendantistes catalansLa tension monte en Espagne depuis que le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, a annoncé un projet de loi d’amnistie en faveur des indépendantistes catalans poursuivis pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, dont Carles Puigdemont, l'ancien président de la région. En échange, Pedro Sanchez va recevoir jeudi l’appui indispensable des députés indépendantistes lors d’un vote au Parlement sur sa reconduction au pouvoir, son parti étant minoritaire. Alors, des centaines de milliers d’Espagnols ont manifesté dimanche contre cette amnistie à l’appel de la droite. La semaine dernière, des rassemblements organisés par l’extrême-droite ont dégénéré en échauffourées avec la police. Pour comprendre les raisons de cette crise, Sur le Fil a interrogé Mathieu Gorse, chef adjoint du bureau de l’AFP à Madrid et Maria-Elisa Alonso, politologue spécialiste de l’Espagne à l’Université de Lorraine.Sur le Fil est le podcast quotidien de l'AFP. Vous avez des commentaires ? Nous cherchons à nous améliorer tous les jours et avons préparé un sondage pour vous

