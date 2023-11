Prolongation d'une dérogation sur les titres-restaurants en France

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, a annoncé la décision du gouvernement de prolonger d'un an une dérogation sur les titres-restaurants.

(Eric Tschaen/REA)Il était urgent d'éteindre le début d'incendie autour des titres-restaurants et de faire taire la bronca qui montait sur un sujet ultrasensible, qui plus est au moment où Depuis la loi pouvoir d'achat de l'été 2022, l'utilisation des titres-restaurants - dont bénéficient près de 5 millions de salariés - avait été étendue à tous les produits alimentaires, même ceux qui n'étaient pas directement consommables sans cuisson ou préparation. Cette dérogation, issue d'un amendement LR du Sénat, devait durer jusqu'au 31 décembre de cette année. D'où l'émotion d'un certain nombre d'élus, d'associations de consommateurs ou d'associations familiales face à cette date coupere

:

