L'armée israélienne intensifie sa traque du Hamas dans l'hôpital Al-Chifa à Gaza

L'armée israélienne intensifie ce vendredi 17 novembre sa traque de repaires du Hamas présumés cachés dans l'hôpital Al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, territoire palestinien où la situation humanitaire inquiète et où les télécommunications sont désormais hors service, faute de carburant.

Depuis plusieurs jours, Israël resserre son étau sur la ville de Gaza et plus particulièrement ses hôpitaux, accusant le Hamas de les utiliser comme des bases et de se servir des malades comme des « boucliers humains ». Un responsable de l'armée israélienne a annoncé que les soldats procédaient « à la fouille de chaque étage, bâtiment après bâtiment, alors que des centaines de patients et de membres du personnel médical se trouvent encore dans le complexe ». « Nous nous focalisons sur ce qu'il y a sous terre, y compris dans les hôpitaux. A ce titre, nos soldats ont découvert l'entrée d'un tunnel à l'hôpital Al-Chifa et des ingénieurs militaires sont actuellement en train de déterrer l'infrastructure sur place », a indiqué jeudi soir le porte-parole Daniel Hagari

