Gaza : l'hôpital al-Chifa, épicentre de la guerre de communication entre Israël et le Hamas» contre le Hamas dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de personnes mais qui reste considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste par Israël et les États-Unis.

Plusieurs organisations internationales ont exprimé leur inquiétude sur le sort des civils, tandis que l'ONU a demandé que «D'après l'AFP et l'agence palestinienne WAFA, les troupes israéliennes se sont retirées de l'hôpital et sont positionnées autour de l'infrastructure. Ce mercredi soir, Israël a assuré avoir trouvé «» dans l'hôpital, des informations immédiatement contredites par le Hamas. ►Une marche de cinq jours de Tel-Aviv jusqu'au bureau du Premier ministre israélien à Jérusalem a débuté mard

ACTUFR: Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'armée israélienne entre dans l'hôpital al-ChifaTôt mercredi matin, des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ont fait irruption dans cet hôpital, situé dans la ville de Gaza .

La source: actufr | Lire la suite »

LEPOİNT: Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l’hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

La source: LePoint | Lire la suite »

FRANCEİNTER: Guerre entre Israël et le Hamas : à Gaza, partir ou mourirLe Hamas affirme que plus de 11 000 personnes ont été tuées à Gaza . Les combats au sol se déroulent autour du plus grand hôpital du territoire. Les civils qui vivent au nord de l'enclave sont sommés par l'armée israélienne de partir vers le sud, réveillant chez eux les craintes d'une deuxième 'Nakba'.

La source: franceinter | Lire la suite »

RFI: [En direct] Israël affirme que le Hamas «a perdu le contrôle à Gaza»Les combats se concentrent au cœur de la ville de Gaza , dans le nord du territoire, notamment autour de certains hôpitaux soupçonnés par l'armée israélienne d'abriter des infrastructures stratégiques du Hamas , qui se sert de la population comme de véritables « boucliers humains », affirme-t-elle.

La source: RFI | Lire la suite »

20MİNUTES: Guerre Hamas-Israël : Gaza assoiffée de gazole et un civil tué à la frontière libanaise« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s’est déclaré au Proche-Orient

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LEHUFFPOST: Battles between Israel and Hamas continue in GazaPatients and medics are pictured at Al-Shifa hospital in Gaza City on November 10, 2023, amid ongoing battles between Israel and the Palestinian Hamas movement. Heavy fighting was raging near Al-Shifa hospital, with Israel saying it had killed dozens of militants and destroyed tunnels that are key to Hamas 's capacity to fight. Israel launched an offensive in Gaza after Hamas fighters poured across the heavily militarised border on October 7, killing 1,400 people, mostly civilians, and taking around 240 hostages.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »