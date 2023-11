L'armée israélienne entre dans l'hôpital al-Chifa à Gaza

L'armée israélienne est entrée ce mercredi 15 novembre dans l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de déplacés palestiniens pour une opération « ciblée » contre le Hamas, accusé par Israël et les Etats-Unis d'y abriter un site militaire stratégique.

Au 40e jour de guerre entre le mouvement islamiste palestinien et Israël, l'armée a dit mener tôt mercredi « une opération ciblée et de précision contre le Hamas dans un secteur spécifique de l'hôpital al-Chifa », dans le nord de la bande de Gaza, selon un communiqué. Des soldats israéliens interrogent des personnes dans l'hôpital, dont des patients et des médecins, tandis que des chars et des transports de troupes encerclent le complexe, rapporte un journaliste collaborant avec l'AFP sur place

:

