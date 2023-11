Hausse des tarifs de stationnement pour les 4 x 4 urbains à Paris

Cette semaine, la Mairie de Paris a annoncé qu'elle allait soumettre au vote des Parisiens une hausse "significative" des tarifs de stationnement pour les 4 x 4 urbains. Sont concernés les voitures particulières essence, diesel ou hybride de plus de 1,6 tonne, mais aussi les électriques de plus de 2 tonnes. Paris suit donc l'exemple de Lyon, qui alourdit à partir de 2024 le stationnement des gros modèles.

"Accidentogènes, lourds, encombrants et polluants, les véhicules SUV sont identifiés par de multiples acteurs institutionnels comme une cause de nombreux problèmes au sein de l'espace public", justifie la mairie dans un communiqué. D'après les données compilées à la demande des "Echos" par la société AAA Data, cela toucherait près de 16 % des véhicules d'Ile-de-France, soit 892.336 voitures très précisément. Il ne s'agit pas seulement de SUV à proprement parler, loin de là

